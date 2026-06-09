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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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69
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2 хв

Королева Софія у білому костюмі з вишивкою та на підборах зустрілася з Папою Римським

Королева Іспанії Софія вітала Папу Римського Лева XIV після прибуття на молитву і вшанування Діви Марії Альмуденської у соборі Санта-Марія-де-ла-Альмудена в Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Папа Лев XIV та королева Софія

Папа Лев XIV та королева Софія / © Getty Images

У понеділок, 8 червня, розпочався третій день апостольської поїздки Папи Лева XIV до Іспанії, яка розпочалася в Мадриді минулої суботи і завершиться 12 червня після відвідин Барселони, Монтсеррату та Канарських островів (зокрема, Гран-Канарії та Тенеріфе).

Вчора в соборі Альмудена Папа Лев був присутній на молитовному служінні та вшануванні Діви Марії, на честь якої названий собор і яка є покровителькою Мадрида та його архієпархії.

Папа Лев XIV та королева Софія / © Getty Images

Папа Лев XIV та королева Софія / © Getty Images

Там же відбувся ще один із найочікуваніших моментів його візиту: перша публічна зустріч із королевою Софією. У той час як у вихідні відбулося безліч зустрічей між королем Філіпом VI та королевою Летицією, а також їхніми двома доньками, принцесою Леонор та інфантою Софією, сьогодні настала черга королеви-матері побачитися з понтифіком.

Королева Софія, як і її невістка королева Летиція, скористалася привілеєм білого кольору і також одягла білий костюм на зустріч з Папою. На білому жакеті у королеви була мереживна вишивка, а штани - широкі і добре поєднувалися з туфлями на низьких підборах. Королева мала елегантний вигляд і доповнила образ сережками-висячками з камінням та намистом на шиї, а також кількома браслетами, годинником на зап'ясті та каблучками. Зачіска та макіяж Її Величності були класичними.

Папа Лев XIV та королева Софія / © Getty Images

Папа Лев XIV та королева Софія / © Getty Images

Королева Летиція, нагадаємо, двічі на вихідних зустрічалася з Папою та демонструвала луки у білому кольорі.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, Папа Лев XIV, королева Летиція, інфанта Софія / © Associated Press

Принцеса Леонор, король Філіп VI, Папа Лев XIV, королева Летиція, інфанта Софія / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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