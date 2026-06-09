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Королева Софія у діловому костюмі та туфлях на підборах з'явилася на заході
87-річна королева Іспанії Софія вийшла у світ і продемонструвала новий елегантний образ.
Її Величність відвідала один із пунктів збору пожертв з нагоди початку весняного збирання коштів Іспанської федерації продовольчих банків у Мадриді.
Софія одягла молочно-білий топ у поєднанні з кавовим штанним костюмом в смужку і бежевими туфлями на невисоких підборах. Королева зробила своє фірмове укладання, золоті сережки-краплі одягла у вуха, а на шиї у неї було безліч різних підвісок і намист, які вона так любить носити. Також Її Величність одягла безліч каблучок на пальці.
Образ королеви був, як завжди, елегантним. Вона мала стильний та стриманий вигляд, і всю свою увагу зосередила на заході.
Раніше ми показували, як королева Софія дістала з гардеробу улюблений жакет із 90-х і відвідала церемонію.