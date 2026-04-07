Королева Софія вийшла у світ у стильному штанному костюмі, як у її невістки Летиції

Великодні канікули офіційно закінчилися, і 87-річна королева Іспанії Софія повернулася до роботи.

Ольга Кузьменко
Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

У вівторок Софія відновила свої офіційні обов'язки, завітавши до Будинку радіо, щоб відзначити 60-річчя Radio Clásica.

Ця радіостанція була заснована 1965 року як «Друга програма» Національного радіо Іспанії, а 1984-го отримала свою остаточну назву «Радіо Класика». Протягом своєї історії вона мала великий міжнародний авторитет та здобула безліч нагород, зокрема Золоту медаль за заслуги в галузі образотворчих мистецтв 2006 року.

Королева Софія / © Getty Images

Софія приїхала одягнена в бездоганний сірий штанний костюм із застібкою у вигляді банта, який, безсумнівно, нагадував стиль, що найчастіше обирає її невістка — королева Летиція. Але, на відміну від Летиції, яка віддає перевагу мінімалізму, королева Софія не відмовилася від свого фірмового стилю — одягнувши безліч намист різної довжини. Вона також прикріпила брошку на груди, зробила французький манікюр та укладання, а також взяла із собою маленьку сумку.

Королева Летиція / © Getty Images

Тим часом королева Летиція і король Філіп VI взяли деяку перерву у своїх королівських обов'язках, щоб провести час зі своїми дочками - принцесою Леонор та інфантою Софією, які приїжджали додому на Великдень.

Королева Летиція, інфанта Софія, принцеса Леонор та король Філіп VI / © Getty Images

