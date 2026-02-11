ТСН у соціальних мережах

Королева Софія з усмішкою на обличчі вперше вийшла на публіку після смерті сестри

Королева Софія — мати короля Іспанії Філіпа VI — повернулася до роботи після того, як майже місяць не з’являлася на публіці, після смерті своєї сестри — принцеси Ірен.

Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

Королева-мати відвідала Біскайю, щоб оглянути місцевий продовольчий банк. Цей захід не входить до офіційної програми королівського двору, оскільки вона виконує зобов’язання через свій однойменний фонд, виконавчою президенткою якого вона є.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Одягнена королева була в темний жакет і штани, а в неї на шиї висів картатий чорно-білий шарф. Свій образ вона доповнила двома брошами, а також золотими сережками-кільцями.

Софія усміхалася фотографам і була в піднесеному настрої. Це перший вихід на публіку королеви від моменту смерті її сестри.

Король Філіп VI і його мати королева Софія на прощанні з принцесою Ірен / © Getty Images

Король Філіп VI і його мати королева Софія на прощанні з принцесою Ірен / © Getty Images

