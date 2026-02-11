Королева Софія з усмішкою на обличчі вперше вийшла на публіку після смерті сестри

Королева Софія / © Getty Images

Реклама

Королева-мати відвідала Біскайю, щоб оглянути місцевий продовольчий банк. Цей захід не входить до офіційної програми королівського двору, оскільки вона виконує зобов’язання через свій однойменний фонд, виконавчою президенткою якого вона є.

Королева Софія / © Getty Images

Одягнена королева була в темний жакет і штани, а в неї на шиї висів картатий чорно-білий шарф. Свій образ вона доповнила двома брошами, а також золотими сережками-кільцями.

Софія усміхалася фотографам і була в піднесеному настрої. Це перший вихід на публіку королеви від моменту смерті її сестри.

Реклама