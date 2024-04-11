Королева Софія госпіталізована до клініки: що сталося

Її сина короля Філіпа VI заскочили папараці, коли він залишав міжнародну лікарню Рубера в Мадриді.

Саме до цієї клініки, 9 квітня було госпіталізовано 85-річну королеву Софію. У неї було діагностовано інфекцію сечовивідних шляхів.

Короля Філіпа заскочили журналісти біля клініки, щоб спитати, як почувається його мати. І ось, що він сказав:

Король Філіп VI та королева Софія / Фото: Associated Press

"Вона здорова, життєрадісна і хоче виписатися і повернутися якнайшвидше", — сказав Філіп журналістам з авто, цитує його іспанське видання Hola!.

За інформацією палацу, королева Софія перебуває під наглядом лікарів, але її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, напередодні госпіталізації Софія відвідала службу пам'яті Фернандо Гомеса-Асебо, молодшого сина інфанти Пілар де Бурбон та двоюрідного брата короля Філіпа VI. Король Філіп VI та королева Летиція також були присутні того дня на заході.

Інфанта Крістіна та королева Софія / Фото: Getty Images

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