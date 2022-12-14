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Королева Софія та король Хуан Карлос I показали свою різдвяну листівку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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799
Час на прочитання
1 хв
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Королева Софія та король Хуан Карлос I показали свою різдвяну листівку

Король Хуан Карлос I та королева Софія / Фото: Getty Images

Старші члени іспанської королівської родини також презентували свою різдвяну листівку.

Колишній король Іспанії Хуан Карлос I та його дружина королева Софія давно не показують карток із спільними фотографіями. Зазвичай їхня різдвяна листівка має інакший вигляд. Цього року це листівка із біблійним мотивом.

Різдвяна листівка королеви Софії та короля Хуан Карлоса I / © Getty Images
Різдвяна листівка королеви Софії та короля Хуан Карлоса I / Фото: Getty Images

З протилежного боку картки стоять підписи короля та королеви.

Різдвяна листівка королеви Софії та короля Хуан Карлоса I / © Getty Images
Різдвяна листівка королеви Софії та короля Хуан Карлоса I / Фото: Getty Images

Також раніше ми розповідали, що різдвяну листівку представили і король Філіп VI з королевою Летицією. Щоправда на ній зображені дочки королівської пари – спадкова принцеса Леонор та інфанта Софія.

Різдвяна листівка іспанської королівської родини / © Getty Images
Різдвяна листівка іспанської королівської родини / Фото: Getty Images

Також ми вже бачили картку короля Великої Британії Чарльза III та королеви-консорта Камілли.

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Дата публікації
Перегляди
799
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