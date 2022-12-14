Королева Софія та король Хуан Карлос I показали свою різдвяну листівку

Старші члени іспанської королівської родини також презентували свою різдвяну листівку.
Колишній король Іспанії Хуан Карлос I та його дружина королева Софія давно не показують карток із спільними фотографіями. Зазвичай їхня різдвяна листівка має інакший вигляд. Цього року це листівка із біблійним мотивом.
З протилежного боку картки стоять підписи короля та королеви.
Також раніше ми розповідали, що різдвяну листівку представили і король Філіп VI з королевою Летицією. Щоправда на ній зображені дочки королівської пари – спадкова принцеса Леонор та інфанта Софія.
Також ми вже бачили картку короля Великої Британії Чарльза III та королеви-консорта Камілли.
Читайте також: