Королева Софія в рожевому костюмі, а її дочка Елена – гороховій сукні: пані з'явилися на весіллі грецької принцеси

85-річна королева Іспанії разом із дочкою відвідала весілля грецької принцеси Феодори.
Королева Софія обрала яскравий аутфіт для світського виходу. На ній був яскравий костюм рожевого кольору Alejandro de Miguel, який складався з блузки та плісованої максіспідниці. На грудях у королеви була пришпилена брошка у вигляді банта (такі любила носити королева Єлизавета II), а у вухах були сережки-висячки. Королева Софія доповнила свій образ відповідним браслетом, кількома каблучками, бездоганним укладанням та макіяжем з манікюром. Взула вона в туфлі кольору шампанського з круглими носами на підборах.
Її дочка 60-річна інфанта Елена одягла синю максісукню у великий білий горох та золотаві босоніжки на підборах та платформі. В руках у неї був маленький синій клатч, на шиї широкий чокер та сережки-висячки у вухах, а на обличчі легкий макіяж.
Нагадаємо, про те, як відбулося весілля принцеси Феодори, яка вийшла заміж за адвоката з Лос-Анджелеса, ми розповідали раніше.
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