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Королева Софія в рожевому костюмі, а її дочка Елена – гороховій сукні: пані з'явилися на весіллі грецької принцеси

Королева Софія в рожевому костюмі, а її дочка Елена – гороховій сукні: пані з'явилися на весіллі грецької принцеси

Інфанта Елена та королева Софія на весіллі грецької принцеси Феодори / Фото: Getty Images

85-річна королева Іспанії разом із дочкою відвідала весілля грецької принцеси Феодори.

Королева Софія обрала яскравий аутфіт для світського виходу. На ній був яскравий костюм рожевого кольору Alejandro de Miguel, який складався з блузки та плісованої максіспідниці. На грудях у королеви була пришпилена брошка у вигляді банта (такі любила носити королева Єлизавета II), а у вухах були сережки-висячки. Королева Софія доповнила свій образ відповідним браслетом, кількома каблучками, бездоганним укладанням та макіяжем з манікюром. Взула вона в туфлі кольору шампанського з круглими носами на підборах.

Інфанта Елена та королева Софія на весіллі грецької принцеси Феодори / © Getty Images
Інфанта Елена та королева Софія на весіллі грецької принцеси Феодори / Фото: Getty Images

Її дочка 60-річна інфанта Елена одягла синю максісукню у великий білий горох та золотаві босоніжки на підборах та платформі. В руках у неї був маленький синій клатч, на шиї широкий чокер та сережки-висячки у вухах, а на обличчі легкий макіяж.

Нагадаємо, про те, як відбулося весілля принцеси Феодори, яка вийшла заміж за адвоката з Лос-Анджелеса, ми розповідали раніше.

Принцеса Феодора, дочка колишнього короля Греції Костянтина II, та її чоловік Метью Кумар / © Getty Images
Принцеса Феодора, дочка колишнього короля Греції Костянтина II, та її чоловік Метью Кумар / Фото: Getty Images

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