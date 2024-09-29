Королева Софія в рожевому костюмі, а її дочка Елена – гороховій сукні: пані з'явилися на весіллі грецької принцеси

Королева Софія обрала яскравий аутфіт для світського виходу. На ній був яскравий костюм рожевого кольору Alejandro de Miguel, який складався з блузки та плісованої максіспідниці. На грудях у королеви була пришпилена брошка у вигляді банта (такі любила носити королева Єлизавета II), а у вухах були сережки-висячки. Королева Софія доповнила свій образ відповідним браслетом, кількома каблучками, бездоганним укладанням та макіяжем з манікюром. Взула вона в туфлі кольору шампанського з круглими носами на підборах.

Інфанта Елена та королева Софія на весіллі грецької принцеси Феодори / Фото: Getty Images

Її дочка 60-річна інфанта Елена одягла синю максісукню у великий білий горох та золотаві босоніжки на підборах та платформі. В руках у неї був маленький синій клатч, на шиї широкий чокер та сережки-висячки у вухах, а на обличчі легкий макіяж.

Нагадаємо, про те, як відбулося весілля принцеси Феодори, яка вийшла заміж за адвоката з Лос-Анджелеса, ми розповідали раніше.

Принцеса Феодора, дочка колишнього короля Греції Костянтина II, та її чоловік Метью Кумар / Фото: Getty Images

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