Королева Софія з дочкою принцесою Оленою відвідали світську церемонію

83-річна іспанська королева разом з 57-річною дочкою взяли участь у церемонії.

Королева Софія і принцеса Олена відвідали церемонію вручення нагород Social Mapfre Awards в Casino De Madrid в Мадриді.

Софія одягла на захід яскравий бузковий жакет з квітами, білу блузу під низ і класичні чорні штани, а взута була в шкіряні туфлі на підборах. З прикрас на ній традиційно було багато підвісок і кольє на шиї, браслети, каблучки і золоті сережки у вухах. На плечі у неї висіла маленька чорна сумка, укладання було елегантним, а макіяж максимально природним.

Королева Софія / Getty Images

Її дочка принцеси Олена була в бордовому жакеті та спідниці в строкатий принт, взула еспадрильї на зав'язках-стрічках кольору марсала, в руках тримала такого ж відтінку хустку і золотистий клатч. Вона також доповнила образ кількома прикрасами у вигляді браслетів і ланцюжків на шиї, одягла красиву брошку з камінням і зробила хвилясте укладання і легкий мейкап.

принцеса Олена / Getty Images

Читайте також: Стильна і в 82: королева Софія в синьому костюмі і на підборах приїхала на захід

Стильна іспанська королева Софія (21 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання