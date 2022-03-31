Королева Софія з'явилася на публіці після того, як її чоловіка звинуватили у сексуальних домаганнях

Королева Софія з'явилася на публіці після того, як її чоловіка звинуватили у сексуальних домаганнях

83-річна королева Іспанії Софія відвідала публічний захід через кілька днів після того, як її офіційного чоловіка звинуватили у сексуальних домаганнях.

Екскороля Іспанії Хуан Карлоса I, який зрікся трону 2014 року і після корупційного скандалу 2020 року переїхав жити до Арабських Еміратів. У домаганнях його звинувачує данська світська левиця та бізнесвумен — 58-річна Корінна цу Сайн-Вітгенштейн. З нею король мав тривалий роман, який приховували від публіки.

Королева Софія / Getty Images

Проте Хуан Карлос все ще офіційно одружений і розлучатися не збирається. А його дружина, королева Софія, яка мешкає в Мадриді, продовжує виконувати свої королівські обов'язки та з'являтися на публіці.

Король Хуан Карлос I та Корінна цу Сайн-Вітгенштейн, яка звинувачує його у домаганнях / Getty Images

Вчора її Величність відвідала презентацію Електронного біографічного словника Королівської історичної академії в Інституті державної політики Будинку Рузвельта у Нью-Йорку.

Королева Софія / Getty Images

Читайте також: