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Королева Соня повторила деталі образу 35-річної давнини на присязі сина
Для державної події дружина покійного монарха обрала стриманий і символічний ансамбль.
1 вересня в Стортингу — парламенті — король Гокон VIII склав присягу на вірність Конституції Норвегії. На церемонії були його діти і мама, королева Соня. Монарзхом він став після смерті свого батька короля Гарольда V, який пішов з життя у віці 89 років.
Королева, яка прожила у шлюбі з покійним королем 58 років, була вбита горем, але відвідала присягу свого сина Гокона. Образ згідно з традиції і обставинам вона обрал у чорних тонах, а також додала такі акценти як капелюшок і прикраси.
Це вбрання кардинально відрізнялося від того, яке Соня носила 35 років тому, коли таку ж присягу складав її чоловік. Тоді у парламенті вона з’явилася у чорній блузі з довгими рукавами і довгій спідниці. Також на ній була накидка, яку вона згодом зняла.
Однак, здається, що Соня у образі 2026 року, носила деякі деталі, які були на ній 1991 року, зокрема браслет на руці і сережки з перлами.
Нагадаємо, що Соня лишили біля труни чоловіка у каплиці Королівського палацу зворушливе послання на вінку.