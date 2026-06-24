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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Королева Соня публічно прокоментувала стан здоров’я своєї невістки Метте-Маріт після пересадки легень

Минулого тижня норвезька кронпринцеса Метте-Маріт перенесла пересадку легень.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

Її свекруха королева Соня порушила мовчання лише за кілька днів після операції своєї невістки та прокоментувала, як вона минула журналістам.

52-річна принцеса перенесла пересадку легень минулого тижня, оскільки її здоров'я останнім часом погіршилося через прогресування легеневого фіброзу.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Відвідавши нещодавній захід у Крістіансанді, шостому за величиною місті Норвегії, королева Соня не пропустила можливості прокоментувати нещодавню операцію своєї невістки, сказавши репортерам, що на неї очікували: «Це просто фантастика, що все минуло так добре», - цитує її слова express.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Нагадаємо, після звістки про пересадку легень, оголошеної королівським палацом, принцеса Метте-Маріт возз'єдналася зі своїм сином Маріусом Хойбі, засудженим за зґвалтування, через кілька годин після операції. Також у лікарні з нею постійно перебувають її молодші діти – принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре, і чоловік кронпринц Гокон.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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