Королева Соня / © Getty Images

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Стан здоров'я короля Норвегії Гаральда V викликає серйозні побоювання у дуже складний для монарха період. Фактично його стан був описаний як «дуже серйозний».

Його дружина королева Соня провела у Національній лікарні в Осло понад десять годин і сьогодні ввечері її змінив кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт. Її Величність поїхала до палацу трохи відпочити.

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Королева Соня / © Getty Images

Згідно з інформацією на офіційному сайті норвезької королівської родини, стан здоров'я монарха залишається незмінним.

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Тим часом норвежці приносять квіти до Палацової площі. Люди збираються, щоб віддати шану королю Гаральду V, який перебуває у тяжкому стані в університетській лікарні Осло.

Палацова площа в Осло / © Getty Images

Нагадаємо, 29 серпня королівська пара має відзначити 58-у річницю свого весілля.

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