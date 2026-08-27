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Королева Соня залишила лікарню в Осло, де у тяжкому стані перебуває її чоловік — король Гаральд V
89-річну королеву було помічено на задньому сидінні автомобіля.
Стан здоров'я короля Норвегії Гаральда V викликає серйозні побоювання у дуже складний для монарха період. Фактично його стан був описаний як «дуже серйозний».
Його дружина королева Соня провела у Національній лікарні в Осло понад десять годин і сьогодні ввечері її змінив кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт. Її Величність поїхала до палацу трохи відпочити.
Згідно з інформацією на офіційному сайті норвезької королівської родини, стан здоров'я монарха залишається незмінним.
Тим часом норвежці приносять квіти до Палацової площі. Люди збираються, щоб віддати шану королю Гаральду V, який перебуває у тяжкому стані в університетській лікарні Осло.
Нагадаємо, 29 серпня королівська пара має відзначити 58-у річницю свого весілля.