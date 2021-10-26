Королева Соня у яскравому пальті, а її невістка – у красивому блакитному: світський вихід норвезьких монархів

Багато членів європейських королівських будинків давно вакциновані, тому можуть відвідувати світські заходи практично в такому форматі, як і раніше.
Минулого тижня члени норвезького королівського будинку відвідали відкриття нового музею Мунка у місті Осло. На заході з'явився король Харальд V, він був у чорному костюмі, білій сорочці, червоній краватці та тростиною. Його дружина королева Соня одягла білу теплу сукню поверх якої у неї було червоне пальто з поясом на талії, аутфіт Її Величність доповнила коричневими високими чоботями на підборах.
Також вийшли в світ син королівської пари – кронпринц Гокон зі своєю дружиною Метте-Марит. Вона мала чудовий вигляд в блакитному пальті в підлогу і чорних туфлях на підборах, біляве волосся накрутила локонами і зробила легкий макіяж. Її чоловік та головний спадкоємець трону був у чорному костюмі, як і його батько. А також одягнув білу сорочку та чорну краватку у синю смужку.
Читайте також:
Королівський приклад: хто з монархів та їхніх родичів вакцинувався від COVID-19
Королева Соня та кронпринцеса Метте-Марит із чоловіками на церемонії Нобелівської премії в Осло
Повернулися до роботи: норвезька кронпара вирушила до королівського туру