Королева Соня у яскравому пальті, а її невістка – у красивому блакитному: світський вихід норвезьких монархів

Багато членів європейських королівських будинків давно вакциновані, тому можуть відвідувати світські заходи практично в такому форматі, як і раніше.

Минулого тижня члени норвезького королівського будинку відвідали відкриття нового музею Мунка у місті Осло. На заході з'явився король Харальд V, він був у чорному костюмі, білій сорочці, червоній краватці та тростиною. Його дружина королева Соня одягла білу теплу сукню поверх якої у неї було червоне пальто з поясом на талії, аутфіт Її Величність доповнила коричневими високими чоботями на підборах.

Наслідний принц Гокон, спадкова принцеса Метте-Маріт, королева Соня та король Гаральд / Getty Images

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Також вийшли в світ син королівської пари – кронпринц Гокон зі своєю дружиною Метте-Марит. Вона мала чудовий вигляд в блакитному пальті в підлогу і чорних туфлях на підборах, біляве волосся накрутила локонами і зробила легкий макіяж. Її чоловік та головний спадкоємець трону був у чорному костюмі, як і його батько. А також одягнув білу сорочку та чорну краватку у синю смужку.

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