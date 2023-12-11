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Королева Соня в рожевому, а її невістка Метте-Маріт - у смугастому: норвезькі монархи на банкеті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Королева Соня в рожевому, а її невістка Метте-Маріт - у смугастому: норвезькі монархи на банкеті

Норвезька королівська родина на банкеті на честь Нобелівської премії / Фото: Getty Images

Члени норвезької королівської родини відвідали банкет після вручення Нобелівської премії миру.

На урочистому заході з'явився король Гаральд V, його дружина королева Соня, спадковий принц Гокон та його дружина кронпринцеса Метте-Маріт.

Як ми вже писали раніше, Нобелівську премію цього року вручили іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді. На церемонії у Стокгольмі Мохаммаді представляли її діти Алі та Кіана Рахмані. Вони були разом із членами королівської сім'ї на банкеті в Гранд-готелі в Осло.

Особливо яскравий цього вечора вигляд мала 86-річна королева Соня. Вона одягла сукню з оксамитовим верхом і яскраво-рожевим подолом, у руці тримала сріблястий клатч, пришпилила брошку з камінням на груди і доповнила аутфіт дорогоцінними сережками, кольє і браслетом. Макіяж та зачіска Її Величності також були вечірніми.

Норвезька королівська родина на банкеті на честь Нобелівської премії / © Getty Images
Норвезька королівська родина на банкеті на честь Нобелівської премії / Фото: Getty Images

Невістка королеви кронпринцеса Метте-Маріт обрала для виходу смугасту сукню, до неї підібрала туфлі, посипані стразами від Manolo Blahnik. У її вухах сяяли сережки з діамантами та перлами, а на пальці була каблучка з великим каменем.

Також церемонію, що відбулася у Стокгольмі, відвідали кронпринцеса Швеції Вікторія та принцеса Софія. Обидві дами були в гарних вечірніх вбраннях.

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Дата публікації
Перегляди
1178
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