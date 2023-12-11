Королева Соня в рожевому, а її невістка Метте-Маріт - у смугастому: норвезькі монархи на банкеті

На урочистому заході з'явився король Гаральд V, його дружина королева Соня, спадковий принц Гокон та його дружина кронпринцеса Метте-Маріт.

Як ми вже писали раніше, Нобелівську премію цього року вручили іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді. На церемонії у Стокгольмі Мохаммаді представляли її діти Алі та Кіана Рахмані. Вони були разом із членами королівської сім'ї на банкеті в Гранд-готелі в Осло.

Особливо яскравий цього вечора вигляд мала 86-річна королева Соня. Вона одягла сукню з оксамитовим верхом і яскраво-рожевим подолом, у руці тримала сріблястий клатч, пришпилила брошку з камінням на груди і доповнила аутфіт дорогоцінними сережками, кольє і браслетом. Макіяж та зачіска Її Величності також були вечірніми.

Норвезька королівська родина на банкеті на честь Нобелівської премії / Фото: Getty Images

Невістка королеви кронпринцеса Метте-Маріт обрала для виходу смугасту сукню, до неї підібрала туфлі, посипані стразами від Manolo Blahnik. У її вухах сяяли сережки з діамантами та перлами, а на пальці була каблучка з великим каменем.

Також церемонію, що відбулася у Стокгольмі, відвідали кронпринцеса Швеції Вікторія та принцеса Софія. Обидві дами були в гарних вечірніх вбраннях.

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