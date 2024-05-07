Королева Соня затьмарила свою невістку кронпринцесу Метте-Маріт на церемонії привітання в Осло

Вітали жінки президентку Молдови Маю Санду, яка прибула з візитом до Норвегії.

На церемонії привітання її зустрічав норвезький король Гаральд V, його дружина королева Соня та кронпринцеса Метте-Маріт. Вони зібралися на Палацовій площі в Осло.

Мая Санду, королева Соня, король Харальд V та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Пані Санду була у світлому діловому костюмі, лаконічних сережках, з бездоганним укладанням та макіяжем.

Королева Соня одягла малиновий костюм і пальто-накидку до тону, а також підібрала відповідний капелюх, сонцезахисні окуляри, великі сережки та кольє. А її невістка кронпринцеса Метте-Маріт одягла короткий чорний жакет і білу спідницю міді, доповнивши лук клатчем від Prada, крислатим капелюхом і рукавичками, а на грудях у неї була пришпилена цікава брошка.

Кронпринцеса Метте-Маріт та королева Соня / Фото: Getty Images

Король Гаральд V, який нещодавно заявив, що більше не може виконувати всі королівські обов'язки і від деяких йому доведеться відмовитись, з'явився на церемонії у військовій формі.

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