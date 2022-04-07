Королева Соня зустрілася з українськими біженцями

Норвезька королева Соня — дружина короля Гаральда V, зустрілася з біженцями з України.

Її Величність приїхала до організації Caritas, яка у Норвегії приймає українських біженців та поспілкувалася з жінками та дітьми.

Після візиту королева Соня сказала: "Вони дуже раді бути в безпеці. Одна справа бути в безпеці, інша справа мати будинок. Цей будинок не тут. Це тільки тимчасово. Навіть якщо ви робите все можливе. Усі сподіваються і бажають, щоб ця жорстока війна так чи інакше якнайшвидше закінчилася. Отримала сильне враження від зустріч із тими, хто відчув на собі цю жорстокість на війні в Україні", пише royalcentral.co.uk.

Королева Норвегії зазначила, що сама пережила війну і знає, що це таке, коли чуєш сигнал тривоги та спускаєшся у сховище. І сказала, що дуже вражена організацією і тим як волонтери працюють і допомагають, і в Україні, і в Норвегії.

Король Гаральд V та королева Соня / Associated Press

Відомо, що за перший місяць війни організація Caritas допомогла понад 350 000 людям в Україні. І продовжує виконувати свою роботу.

Нагадаємо, багато королівських будинків Європи відгукнулися допомогти українцям, які тікають від війни. Які королівські сім'ї та зірки пропонують своє житло для розселення читайте у нашому матеріалі.

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