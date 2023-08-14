Королева стоїть біля плити: Камілла розповіла, які страви готує вдома

Її королівська Величність має доступ до найкращих кухарів світу, але полюбляє іноді й сама стати біля плити. Готує Камілла прості страви.

Про них королева розповіла у розмові зі своїм сином Томом Паркером Боулзом — кулінарним письменником та критиком і для You Magazine.

"Досі я готую для себе вдома. Прості страви, такі як риба в папілете з маслом і травами. І овочі з саду: капуста, броколі з фіолетовими проростками, морква, кабачки і багато гороху та бобів, тому що вони так добре замерзають. Я люблю город, а літо особливо. Я дуже пишаюся своїми білими персиками", — сказала Камілла.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Також королева зазначила, що вони із Чарльзом непогано конкурують у питанні садівництва. "Мій чоловік — чудовий садівник, і ми досить конкурентоспроможні щодо наших фруктів та овочів", — сказала її Величність.

У цьому ж інтерв'ю королева Камілла назвала десерт, який не любить і ніколи не їсть.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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