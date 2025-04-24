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Королева Сильвія в штанному костюмі, а принцеса Мадлен у спідничному: шведська королівська родина відвідала панахиду
Члени шведської королівської родини відвідали жалобний захід у Баварії.
Королева Сільвія, король Карл Густав та їхня молодша дочка принцеса Мадлен разом із чоловіком Крістофером О’Ніллом відвідали панахиду за принцом Андреасом Саксен-Кобург-Готським перед міською церквою Святого Мориця.
Приватна служба відбулася у церкві Святого Мориця — найстарішому храмі Корбурга. Після цього траурна процесія вирушила на Палацову Площу, де відбулася коротка публічна панахида.
Королева Сильвія одяглася в чорний короткий жакет і штани зі стрілками, її талію підкреслював тонкий шкіряний пояс, на голові був лаконічний капелюх, а на шиї перлинне кольє.
Її дочка принцеса Мадлен одягла короткий чорний жакет та спідницю-міді, доповнивши аутфіт білою ажурною блузкою, чорним обідком на голові та мініатюрною сумкою.
Принц Андреас був двоюрідним братом короля Швеції Карла Густава, він також був хрещеним батьком принцеси Мадлен.