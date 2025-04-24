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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Сильвія в штанному костюмі, а принцеса Мадлен у спідничному: шведська королівська родина відвідала панахиду

Члени шведської королівської родини відвідали жалобний захід у Баварії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Мадлен, королева Сільвія та король Карл Густав

Принцеса Мадлен, королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сільвія, король Карл Густав та їхня молодша дочка принцеса Мадлен разом із чоловіком Крістофером О’Ніллом відвідали панахиду за принцом Андреасом Саксен-Кобург-Готським перед міською церквою Святого Мориця.

Приватна служба відбулася у церкві Святого Мориця — найстарішому храмі Корбурга. Після цього траурна процесія вирушила на Палацову Площу, де відбулася коротка публічна панахида.

Королева Сильвія одяглася в чорний короткий жакет і штани зі стрілками, її талію підкреслював тонкий шкіряний пояс, на голові був лаконічний капелюх, а на шиї перлинне кольє.

Її дочка принцеса Мадлен одягла короткий чорний жакет та спідницю-міді, доповнивши аутфіт білою ажурною блузкою, чорним обідком на голові та мініатюрною сумкою.

Принцеса Мадлен, королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Принцеса Мадлен, королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Принц Андреас був двоюрідним братом короля Швеції Карла Густава, він також був хрещеним батьком принцеси Мадлен.

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