Королева та дві кронпринцеси: представниці двох династій у розкішних вбраннях на офіційній вечері

Королева та дві кронпринцеси: представниці двох династій у розкішних вбраннях на офіційній вечері

Вчора в Норвегії відбулася звана вечеря, на яку запросили членів двох королівських сімей.

Вечеря була присвячена відкриттю в Осло нового Національного музею, яке відбудеться сьогодні, 11 червня.

На заході були присутні: Кронпринцеса Мері, Королева Соня, Кронпринц Хокон та Кронпринцеса Метте-Маріт.

Кронпринцеса Мері, Королева Соня, Кронпринц Хокон та Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Мері одягла на захід ефектну сукню з асиметричною проймою, що залишає відкритим одне плече та пояс із великими стразами. Вбрання вона доповнила клатчем Bottega Veneta.

Кронпринцеса Месте-Маритт обрала рожеву сукню з рукавом "бараняча нога" з жакардової тканини з принтом на рукавах та подоле, до якого одягла срібні туфлі.

Але найцікавіше була одягнена 84-річна королева Соня. Вона була в білій закритій сукні з коричневим шкіряним поясом на талії та оригінальною прикрасою у вигляді срібного коміра на шиї.

Читайте також:

Як сестри: герцогиня Кейт та кронпринцеса Мері у стильних луках зустрілися у Копенгагені

Як закохувалися принці та принцеси: 10 королівських історій кохання

Прикраса з непростою історією: що відомо про діамантову брошку Єлизавети II, в якій вона з'явилася на балконі палацу