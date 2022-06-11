Королева та дві кронпринцеси: представниці двох династій у розкішних вбраннях на офіційній вечері

Вчора в Норвегії відбулася звана вечеря, на яку запросили членів двох королівських сімей.
Вечеря була присвячена відкриттю в Осло нового Національного музею, яке відбудеться сьогодні, 11 червня.
На заході були присутні: Кронпринцеса Мері, Королева Соня, Кронпринц Хокон та Кронпринцеса Метте-Маріт.
Кронпринцеса Мері одягла на захід ефектну сукню з асиметричною проймою, що залишає відкритим одне плече та пояс із великими стразами. Вбрання вона доповнила клатчем Bottega Veneta.
Кронпринцеса Месте-Маритт обрала рожеву сукню з рукавом "бараняча нога" з жакардової тканини з принтом на рукавах та подоле, до якого одягла срібні туфлі.
Але найцікавіше була одягнена 84-річна королева Соня. Вона була в білій закритій сукні з коричневим шкіряним поясом на талії та оригінальною прикрасою у вигляді срібного коміра на шиї.
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