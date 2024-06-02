Королева в кедах: вимушені вбрання Летиції через зламаний пальець на нозі

Зазвичай влітку вона надавала перевагу еспадрильям, але цього сезону змушена тимчасово відкласти їх у далеку шухляду.

Зовсім нещодавно стало відомо, що королева Іспанії зламала ногу. 51-річна Летиція отримала перелом проксимальної фаланги центрального пальця правої стопи. Травма сталася вдома у королеви — вона вдарилася ногою об стіл.

Через цю неприємність Її Величність не може більше носити взуття на підборах, принаймні тимчасово. Тому вже протягом кількох тижнів вона з'являється на публіці виключно у кедах білого кольору, які поєднує зі штанними костюмами.

Найчастіше Летицію можна було побачити у білих штанах, які відрізняються лише тканиною та фасоном. Кілька разів вона одягала штани-сигарети, але також з'явилася у кюлотах. Летиція зазвичай такі варіанти штанів любить носити з яскравими жакетами.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Деякі з її штанів були лляними, що було особливо зручно у спеку. Наприклад, костюм від бренду MANGO вона поєднала із зеленою блузою з перфорацією, а також парою кедів від Vivobarefoot.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Але, звичайно, носила вона не лише білий колір із кедами, а ще й яскраві костюми. За період своєї травми Летиція встигла вигуляти кілька стильних луків від El Corte Inglés та MIRTO.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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