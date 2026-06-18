Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

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Сьогодні Її Величність знову обрала для виходу в світ світле вбрання. На ній була м’ятна сукня-пальто від Fiona Clare, капелюх Philip Treacy до тону, сумка Lady Dior у руках і туфлі на низьких підборах із замші та атласу від Сhanel.

Образ королеви доповнили діамантова брошка у вигляді черепашки, браслет-бандо від Сartier, обидві прикраси — королеви-матері Єлизавети, діамантові сережки-краплі королеви Єлизавети II і тонкий золотий ланцюжок на шиї. Камілла зробила укладання та макіяж.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III був у світло-сірому фраку, доповнивши його білою сорочкою, світлою краваткою і жилетом волошкового кольору. У нагрудній кишені фрака монарха була хустка, а на голові — чорний капелюх-циліндр.

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Два попередні дні на Royal Ascot король і королева також сяяли у схожих світлих образах.

Король Чарльз і королева Камілла у другий день Аскота / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла в перший день Аскота / © Getty Images

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