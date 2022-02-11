Королева в небезпеці: за здоров'ям Єлизавети II спостерігають лікарі після новин про хворобу принца Чарльза

Королева в небезпеці: за здоров'ям Єлизавети II спостерігають лікарі після новин про хворобу принца Чарльза

На початку цього тижня королева Єлизавета II повернулася із Сандрінгема, де провела свій платиновий ювілей, до Віндзора.

Очевидно, що після її повернення монархиня зустрічалася зі своїм сином принцом Чарльзом, який, як відомо, вчора дав позитивний результат тесту на COVID-19.

Джерела з палацу повідомляють, що 73-річний принц Уельський нещодавно зустрічався зі своєю 95-річною матір'ю, але Єлизавета II не має жодних симптомів. Проте ситуація потребує більш ретельного контролю. Публіку інформувати про стан здоров'я королеви не будуть.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Associated Press

Королева Єлизавета II повністю вакцинована, тому їй не потрібно буде самоізолюватися, якщо вона не дасть позитивного результату. Тим часом відомо, що у майбутнього короля Чарльза виявили позитивний тест, але жодних сильних симптомів він не відчуває. Як зараз справи зі здоров'ям принца Уельського, невідомо.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Associated Press

Відомо, що у герцогині Корнуольської Камілли тест COVID-19 негативний.

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