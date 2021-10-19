Королева в шубі: розглядаємо розкішний аутфіт Єлизавети II

У королеви Єлизавети II і принца Філіпа завжди було дуже насичене життя.

Сьогодні згадуємо фото з архіву королівської сім'ї, датоване 19 жовтня 1957 року, коли Її Величність королеву зазнімкували біля м'ясного прилавка супермаркету в Westin Huntsville, штат Меріленд.

Королева і її чоловік принц Філіп, повернувшись до Вашингтона з футбольного матчу Університету Меріленда і Університету Північної Кароліни в Коледж-Парку, штат Меріленд, відвідали супермаркет в розпал торгових вихідних. Вони копошилися в кошиках, захоплювалися стейками і розпитували покупців про їхні купівельні звички.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Цього дня королева була одягнена в теплу шубу і рукавички, на голові у неї був головний убір, в руці вона тримала сумку на короткому ремінці. Незмінними аксесуарами в образі монархині і тоді, і зараз є перлинні прикраси — кольє з трьох ниток і сережки. А ось хутро королева давно не носить, тим паче натуральне.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Принца Філіпа на фото немає, хоча він, звичайно ж, супроводжував дружину в цій поїздці.

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