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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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304
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2 хв

Королева в сукні Dior, а король у сірому костюмі: Камілла і Чарльз відвідали садову вечірку

Члени королівської родини зібралися на першій цьогорічній садовій вечірці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла очолили королівську родину на першій садовій вечірці сезону у Букінгемському палаці. До королівського подружжя на заході приєдналися принцеса Анна, принц Едвард, герцогиня Единбурзька Софі та герцог і герцогиня Глостерські.

Садові вечірки проводяться від 1860-х років як спосіб для монарха подякувати видатним членам спільноти за їх внесок та винагородити громадську службу. Понад 30 000 осіб запрошуються на свята щороку у різні дати.

Монарх з’явився на заході у світло-сірому костюмі, білій смугастій сорочці, з краваткою в принт, до якого було прикріплено щось на зразок брошки та у блакитному жилеті. У нагрудній кишені піджака короля була хустка — незмінний аксесуар практично кожного образу короля, в руках він тримав капелюх-циліндр і парасольку-тростину.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла вдягнулась у синю сукню від Dior з мереживною вставкою на грудях та плісованим подолом. Вона була в крислатому капелюсі Philip Treacy, взута в туфлі-човники із замші та атласу з відкритим носком на низькому підборі від Chanel, а в руках тримала сумку Charlotte Elizabeth.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Камілла зробила зачіску та макіяж, одягла великі сережки-кліпси з бірюзою і таку саму брошку, прикрашену бірюзою та діамантами прикріпила до сукні. Ця прикраса перейшла королеві Єлизаветі II у спадок від її бабусі, королеви Марії.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

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