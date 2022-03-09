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Королева Великої Британії Єлизавета II демонструє підтримку Україні просто під час своїх аудієнцій

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Королева Великої Британії Єлизавета II демонструє підтримку Україні просто під час своїх аудієнцій

Королева Єлизавета II та Джастін Трюдо / Associated Press

Члени британської королівської сім'ї ніколи не роблять політичні заяви, але це не означає, що вони не можуть підтримувати ті чи інші події.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ всупереч тому, що ніколи не робить політичних заяв, публічно вже підтримала Україну.

Нещодавно під час аудієнції з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо королева своїми діями показала, що підтримує нашу країну під час війни. Під час цієї зустрічі на столі біля Її Величності стояла ваза з композицією із синьо-жовтих квітів.

Королева Єлизавета II та Джастін Трюдо / © Associated Press
Королева Єлизавета II та Джастін Трюдо / Associated Press

Ця зустріч Єлизавети II та Джастіна Трюди, про яку ми писали раніше ось тут, відбулася через кілька днів після того, як королева зробила "щедру пожертву" на допомогу українцям. Королівська сім'я не мовчить про те, що відбувається в Україні, раніше про ситуацію висловлювалися принц Чарльз та його дружина Камілла, принц Вільям та його дружина Кейт, а також герцог та герцогиня Сассекські, які живуть у США.

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