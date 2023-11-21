Королева яскравих аутфітів: дружина короля Нідерландів викликала фурор новим образом

Днями Її Величність була присутня на церемонії вручення премії Cultuurfonds Prize 2023 у Роттердамі, що проходила у театрі Zuidplein.

52-річна королева приголомшила вибором сукні, з'явившись на церемонії в яскравому вбранні Claes Iversen, пошитому на замовлення, поєднуючи його з червоними вже добре знайомими нам туфлями Natan Couture та контрастним клатчем до тону.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима розпустила біляве волосся, зробила насичений макіяж, підкресливши очі, а на губи нанесла ніжно-рожевий блиск. Свій образ вона завершила стриманими сережками з діамантами та каблучкою на пальці.

Іноді королева Максима вибирає спокійніші відтінки для своїх образів. Минулого разу, її Величність демонструвала сірий total look зі своєю улюбленою вовняною накидкою Natan Couture, вартістю 540 євро. Взута Максима була у темно-сірі замшеві туфлі на підборах Gianvito Rossi, а в руках тримала класичну сумку від Chanel.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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