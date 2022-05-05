Королева Єлизавета II більше не відвідуватиме садові вечірки у Букінгемському палаці: названо причину

Букінгемський палац зробив нову заяву про плани Її Величності королеви на найближче майбутнє.

Повідомляється, що монархиня не буде присутня на вечірках у Букінгемському саду цього року, а натомість її представлятимуть інші члени королівської родини, ймовірно, йдеться про принца Чарльза та його дружину Каміллу, а також про принца Вільяма та герцогиню Кембриджську.

96-річна Єлизавета II має труднощі з мобільністю. І хоча вона все ще приймає гостей на приватних аудієнціях у Віндзорі, і навіть намагається пересуватися вдома без тростини, виходити на широку публіку королева вже не може.

Королева Єлизавета II на вечірці у Букінгемському саду / Associated Press

Повідомляється, що на заходах, що відбудуться вперше від 2019 року (а раніше не проводились через пандемію), королева не з'явиться вперше.

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Зазвичай, щоліта в саду Букінгемського палацу проводиться до трьох вечірок, а також ще одна в палаці Голірудхаус в Единбурзі, пише Daily Mail. Після того, як за останні два роки вечірки було скасовано через пандемію, сьогодні вранці королівські помічники оголосили, що заходи знову відбудуться у наступні три середи цього місяця — 11, 18 та 25 травня. А вечірка у Голірудхаусі відбудеться 29 червня.

Вечірки проходитимуть у рік платинового ювілею королеви і проводяться для гостей на знак визнання їхнього позитивного внеску в життя суспільства по всій Великій Британії.

Королева Єлизавета II на вечірці у Букінгемському саду / Associated Press

Наступного четверга, 12 травня, також відбудеться "Щорічна вечірка в саду Not Forgotten Association", яку проведе донька королеви – принцеса Анна, покровителька благодійної організації.

Асоціація "Незабуті" забезпечує розваги, дозвілля та відпочинок для поранених або хворих, а також для колишніх військовослужбовців - чоловіків та жінок з обмеженими можливостями.

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