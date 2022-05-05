Королева Єлизавета II більше не відвідуватиме садові вечірки у Букінгемському палаці: названо причину

Букінгемський палац зробив нову заяву про плани Її Величності королеви на найближче майбутнє.
Повідомляється, що монархиня не буде присутня на вечірках у Букінгемському саду цього року, а натомість її представлятимуть інші члени королівської родини, ймовірно, йдеться про принца Чарльза та його дружину Каміллу, а також про принца Вільяма та герцогиню Кембриджську.
96-річна Єлизавета II має труднощі з мобільністю. І хоча вона все ще приймає гостей на приватних аудієнціях у Віндзорі, і навіть намагається пересуватися вдома без тростини, виходити на широку публіку королева вже не може.
Повідомляється, що на заходах, що відбудуться вперше від 2019 року (а раніше не проводились через пандемію), королева не з'явиться вперше.
Зазвичай, щоліта в саду Букінгемського палацу проводиться до трьох вечірок, а також ще одна в палаці Голірудхаус в Единбурзі, пише Daily Mail. Після того, як за останні два роки вечірки було скасовано через пандемію, сьогодні вранці королівські помічники оголосили, що заходи знову відбудуться у наступні три середи цього місяця — 11, 18 та 25 травня. А вечірка у Голірудхаусі відбудеться 29 червня.
Вечірки проходитимуть у рік платинового ювілею королеви і проводяться для гостей на знак визнання їхнього позитивного внеску в життя суспільства по всій Великій Британії.
Наступного четверга, 12 травня, також відбудеться "Щорічна вечірка в саду Not Forgotten Association", яку проведе донька королеви – принцеса Анна, покровителька благодійної організації.
Асоціація "Незабуті" забезпечує розваги, дозвілля та відпочинок для поранених або хворих, а також для колишніх військовослужбовців - чоловіків та жінок з обмеженими можливостями.
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