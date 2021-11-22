Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Королева Єлизавета II була присутня на подвійних хрестинах дітей принцеси Євгенії та Зари Тіндалл

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Королева Єлизавета II була присутня на подвійних хрестинах дітей принцеси Євгенії та Зари Тіндалл

Принцеса Євгенія та королева Єлизавета II / Getty Images

Вчора, 21 листопада 2021 року, відбулися подвійні хрестини сина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка – Августа та сина Зари та Майка Тіндолл - Лукаса.

Королівський захід відбувся у секретному форматі, але ЗМІ все одно про нього дізналися. На подвійних хрестинках була присутня і королева Єлизавета II. Для неї цей вікенд став особливим, вперше вона провела річницю свого весілля з принцом Філіпом без нього.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / © Getty Images
Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Монархиня була присутня на спільних хрестинах синів принцеси Євгенії та Зари Тіндалл разом з іншими членами королівської родини. Вони відбулися в Королівській каплиці Усіх Святих у Віндзорі (Каплиці королеви Вікторії). Дітей хрестили у святій воді з річки Йордан, яку привіз принц Чарльз, який нещодавно повернувся з поїздки до Йорданії зі своєю дружиною Каміллою.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

Було побоювання, що 95-річна монархиня, можливо, не зможе бути присутньою на заході через проблеми зі спиною, через що вона пропустила захід Remembrance Sunday минулого тижня. Але королева змогла бути присутньою на хрестинах правнуків.

Фотографій поки що немає, а з огляду на приватність події, вони можливо і не з'являться.

Читайте також:

Наступна публікація