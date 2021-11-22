Королева Єлизавета II була присутня на подвійних хрестинах дітей принцеси Євгенії та Зари Тіндалл

Вчора, 21 листопада 2021 року, відбулися подвійні хрестини сина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка – Августа та сина Зари та Майка Тіндолл - Лукаса.

Королівський захід відбувся у секретному форматі, але ЗМІ все одно про нього дізналися. На подвійних хрестинках була присутня і королева Єлизавета II. Для неї цей вікенд став особливим, вперше вона провела річницю свого весілля з принцом Філіпом без нього.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Монархиня була присутня на спільних хрестинах синів принцеси Євгенії та Зари Тіндалл разом з іншими членами королівської родини. Вони відбулися в Королівській каплиці Усіх Святих у Віндзорі (Каплиці королеви Вікторії). Дітей хрестили у святій воді з річки Йордан, яку привіз принц Чарльз, який нещодавно повернувся з поїздки до Йорданії зі своєю дружиною Каміллою.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

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Було побоювання, що 95-річна монархиня, можливо, не зможе бути присутньою на заході через проблеми зі спиною, через що вона пропустила захід Remembrance Sunday минулого тижня. Але королева змогла бути присутньою на хрестинах правнуків.

Фотографій поки що немає, а з огляду на приватність події, вони можливо і не з'являться.

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