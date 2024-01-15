Королева Єлизавета II була зла на Меган і Гаррі: якою була причина

Королева була розгнівана й засмучена, почувши заяву принца Гаррі та Меган Маркл про те, що вони отримали її благословення назвати свою доньку Лілібет, йдеться у новій книжці Роберта Гардмана.

За словами автора, один зі співробітників повідомив, що покійна монархиня була "настільки зла, наскільки я коли-небудь її бачив", після того, як пара публічно заявила, що королева "підтримує" їхнє рішення використовувати своє дитяче ім'я.

Про це розповідається у новій біографічній книжці "Становлення короля: король Чарльз III і сучасна монархія", пише Hello!

Донька Гаррі та Меган народилася в червні 2021 року, і вони підтвердили, що вирішили назвати її Лілібет Діана.

Принцеса Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

Лілібет – дитяче прізвисько королеви, що сходить до її юності. Лише найближчі до монархині люди могли називати її так – батько король Георг VI, мати королева Єлизавета, сестра принцеса Маргарет і чоловік принц Філіп, а також кілька дуже близьких друзів.

У той час ходили чутки про те, чи просили Гаррі та Меган дозволу в Її Величності. BBC повідомила від джерела в палаці, що королеву не запитували, тоді як інші видання заявили, що коли їй зателефонувала пара, вона не відчувала себе в змозі сказати "ні".

Однак представник Сассекських наполягав на тому, що пара не використала б це ім'я, якби королева не "підтримала". В заяві йдеться: "Герцог поговорив зі своєю родиною перед оголошенням – фактично його бабуся була першим членом родини, кому він зателефонував".

Герцогиня Меган, принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У своїй книжці пан Гардман розповів, що один зі співробітників "приватно згадав, що Єлизавета II була "настільки зла, наскільки я її коли-небудь бачив", після того, як Сассекські оголосили, що вона благословила їх назвати їхню маленьку доньку Лілібет.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як особистий секретар королеви Єлизавети II описав останні хвилини її життя.

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