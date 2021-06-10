Королева Єлизавета II і принц Філіп: історія кохання у фотографіях

10 червня принц Філіп святкував би свій 100-й день народження, але не дожив до нього всього кілька місяців. Зі свєю дружиною в шлюбі він прожив довге і щасливе життя разом. Ми зібрали для вас спільні фотографії подружжя, які чіпають за душу кожного, хто хоч трохи знає про цю королівську пару.

Вони познайомилися, коли принцесі Єлизаветі було 8 років, а принцу Філіпу 13. Бачилися кілька разів через ще якийсь час на різних заходах. Але закохалася принцеса Єлизавета в юного блондина, коли їй було 13, а 18-річний Філіп навчався в Королівському військово-морському коледжі в Дартмуті. Саме Філіп проводив екскурсію коледжем для королівської сім'ї, яка приїхала одного разу до Дартмута.

принц Філіп / Getty Images

Також читайте Згадуємо значущі події: останні фото принца Філіпа з королівською родиною

Від цієї зустрічі і до оголошення про заручини минуло вісім років. Принц Філіп встиг побувати на фронті, повернутися і освідчитися принцесі. Він не був бажаним зятем, король Георг VI підшукував для своєї старшої дочки більш гідну партію, але Єлизавета наполягла на тому, що вийде заміж тільки за Філіпа.

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Getty Images

Вони одружилися 20 листопада 1947 року. Кажуть, Філіп не хотів пишного весілля і наполягав на скромній урочистості у Віндзорському замку. Але напередодні приготувань до весілля королівській сім'ї порадили таки влаштувати гучне свято, яке і стало першим масштабним святкуванням післявоєнного часу.

Новини світу: як минули 74 роки кохання принца Філіпа та Єлизавети ІІ

Принцу Філіпу судилося провести своє життя йдучи на три кроки позаду королеви Єлизавети II, своєї дружини, але саме він здійснив найбільший вплив на монархиню.

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Getty Images

Єлизавета II в своїй промові про Філіпа в день їхнього золотого весілля сказала: "Він не любить компліментів, але він просто був моєю надією і опорою всі ці роки. І я, і вся сім'я, і ця країна, і багато інших країн зобов'язані йому більшою мірою, ніж він коли-небудь визнає або ми коли-небудь дізнаємося".

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Getty Images

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Getty Images

Принц Філіп не приховував, що сенс його життя був в служінні королеві, але в той же час він був єдиною людиною з усього її оточення, хто сприймав її насамперед не як монархиню, а як свою дружину.

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Getty Images

Біограф британської королівської сім'ї Річард Кей розповів виданню Daily Mail про те, що свої останні дні Філіп проводив практично завжди в ліжку, але він знаходив сили для того, щоб потрапезувати з коханою дружиною. "Навіть незважаючи на погіршення здоров'я, та стан, який сигналізував про те, що його життя наближається до завершення, королева і принц Філіп все ще могли проводити час одне з одним", — говорить біограф. Коли серце Філіпа зупинилося Єлизавета II була поруч.

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Getty Images

Також читайте Принц Чарльз віддав останню шану покійному батькові принцу Філіпу

Письменник Тім Гілд одного разу запитав: що б Філіп хотів, щоб було написано на його могилі?. На це герцог відповів: "Мене не дуже цікавить, що буде на моєму надгробку. На той час я вже буду мертвий, і мене не дуже турбує те, що можуть подумати люди". Поміркувавши, він додав: "Я не ставлюся до себе так серйозно".

принц Філіп / Getty Images

Проживши століття, Філіп залишився при здоровому глузді і найбільше не хотів здаватися немічним і слабким. Перебуваючи чотири тижні в госпіталі, він рвався додому для того, щоб піти з цього світу в рідних стінах і поруч з коханою Лілібет.

Принц Філіп і королева Єлизавета II (36 фото)

Читайте також: Букінгемський палац поділився новинами щодо похорону принца Філіпа

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

Новини України: чому покійний принц Філіп приїздив до Києва і до чого тут КДБ

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання