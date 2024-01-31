Королева Єлизавета II користувалася лише прозорими парасольками: у чому була причина

Королева Єлизавета II все життя служила народу і кожен свій вихід на публіку продумувала до дрібниць.
Не секрет, що монархиня вважала за краще носити яскраві вбрання і уникала в гардеробі улюбленого кольору герцогині Меган. Це було пов'язано з тим, що вона хотіла, щоб кожна людина на будь-якому заході побачила її і могла сказати, що вона бачила королеву.
Є ще один цікавий нюанс, якому монархиня надавала важливого значення. Йдеться про парасольку. Королеву часто можна було побачити із парасолькою-тростиною, але абсолютно всі парасольки, з якими вона з'являлася на публіці, були зроблені із прозорого пластику. Прозорі парасольки Єлизавета II обирала для того, щоб її обличчя могли побачити навіть у дощову погоду.
Хоча не завжди монрахиня вдавалася до цього правила.
Нагадаємо, раніше ми писали, що особистий секретар королеви Єлизавети II описав останні хвилини її життя, заявивши, що монархиня знала, що її дні на цій землі закінчуються.
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