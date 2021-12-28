Королева Єлизавета II, Меган і Гаррі та княгиня Шарлін сумують за архієпископом Десмондом Туту

26 грудня у віці 90 років пішов із життя англіканський архієпископ Кейптаунський Десмонд Туту, лауреат Нобелівської премії миру 1984 року.

Члени королівських сімей висловили свої співчуття у зв'язку з цією втратою. Королева Єлизавета II підготувала послання:

"Я, як і вся королівська сім'я, глибоко засмучена звісткою про смерть архієпископа Десмонда Туту, який невпинно відстоював права людини в Південній Африці і у всьому світі. Я з ніжністю згадую свої зустрічі з ним, його величезну теплоту і гумор. Втрата архієпископа Туту буде відчуватися народом Південної Африки та дуже багатьма людьми у Великій Британії, Північній Ірландії та у всій Співдружності, де він користувався великою любов'ю та повагою”, — йдеться у заяві Єлизавети II.

Королева Єлизавета II та архієпископ Десмонд Туту / Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл теж висловилися. Пара зробила заяву і сказала: "Архієпископа Туту пам'ятатимуть за його оптимізм, його моральну ясність і його радісний дух. Він був іконою расової справедливості і його любили у всьому світі. Всього два роки тому він тримав на руках нашого сина Арчі, коли ми були в Південній Африці — "Арка і Арка", — пожартував він, його заразливий сміх дзвенів кімнатою, розслаблюючи будь-кого в його присутності. Він залишався другом і всім дуже не вистачатиме його", — написали Сассекські.

Принц Гаррі, Меган Маркл та архієпископ Десмонд Туту / Getty Images

Княгиня Монако Шарлін також вийшла на зв'язок в Instagram у зв'язку із цією сумною новиною. Вона написала: "Мій дорогий друже, за тобою будуть нудьгувати. Я знаю, що ти поруч із нашими батьками. У мене завжди будуть теплі спогади про нас. І твій сміх назавжди залишиться в моєму серці. Відпочивай з миром", - йдеться у її повідомленні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон віддав данину поваги, написавши в твітері: "Я глибоко засмучений смертю архієпископа Десмонда Туту. Він був важливою фігурою в боротьбі з апартеїдом і в боротьбі за створення нової Південної Африки — і його слід пам'ятати за духовне лідерство, настрій", — йдеться у повідомленні.

I deemly saddened to hear of the death of Archbishop Desmond Tutu.



Він був критичною фігурою в боротьбі з apartheid і в ладі, що створюється в Новій Африці — і буде remembered для його spiritual leadership and irrepressible good humour. — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 26, 2021

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська також висловили співчуття: "Моя дружина і я глибоко засмучені смертю архієпископа Десмонда Туту, чия хоробрість, виявлена у боротьбі проти зла апартеїду та загрози зміни клімату, надихнула всіх нас", — йдеться в заяві.

Архієпископ Десмонд Туту / Getty Images

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