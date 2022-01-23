Королева Єлизавета II може ніколи не побачити свою онуку Лілібет

Цього року королева Єлизавета ІІ відсвяткує платиновий ювілей правління. Вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року.

Масштабні заходи чекають на британців у червні з нагоди 70-річчя перебування на троні монархині. Очікується, що приїдуть на святкування ювілею і принц Гаррі зі своєю родиною – дружиною Меган та двома дітьми. Але існує також ймовірність, що королева Єлизавета II ніколи не побачить свою правнучку Лілібет, яку навіть назвали на її честь, якщо принц Гаррі не доб'ється того, щоб йому та його сім'ї дозволили використати поліцейську охорону під час візиту до Британії.

"Є побоювання, що герцог та герцогиня Сассекські можуть пропустити святкування 70-річчя Її Величності на престолі після того, як представники Гаррі заявили, що для його сім'ї "небезпечно" повертатися до Великої Британії", — кажуть королівські експерти, пише The Sun.

Королева Єлизавета II / Associated Press

А королівський біограф Філ Дамп'єр стверджує, що судовий позов може стати приводом для пари не повертатися до Великої Британії і навіть може призвести до того, що королева ніколи не зустрінеться зі своєю правнучкою.

"Я не думаю, що Меган колись повернеться до цієї країни, і я думаю, що це дуже гарне виправдання для того, щоб не повернутися — я не думаю, що Гаррі реально розраховує виграти цю справу", — каже пан Дамп'єр.

Тим часом, принц Чарльз намагається налагодити стосунки з молодшим сином і просить принца Гаррі приїхати на ювілей бабусі.

Королева Єлизавета II та принц Гаррі / Getty Images

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