Королева Єлизавета II може відмовитися від багаторічної традиції

6 лютого королева Єлизавета ІІ відсвяткує 70-річчя свого правління.

Щороку цього дня Її Величність королева проводить наодинці у своєму маєтку в Сандрінгемі. Саме тут пішов із життя батько Єлизавети – король Георг VI, і це сталося 6 лютого 1952 року. Принцеса Єлизавета дізналася про смерть батька під час поїздки до Кенії зі своїм чоловіком принцом Філіпом. Пара повинна була вирушити до Австралії та Нової Зеландії, але тур був скасований, і вони повернулися додому до Великої Британії.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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З того часу щороку королева проводить цей день у Сандрінгемі. Зазвичай Єлизавета II проводить Різдво в Сандрінгемі і залишається у своєму маєтку в Норфолку до річниці смерті її батька, але цього року так само, як і минулого, через пандемію королева не поїхала до Сандрінгема, тим самим порушивши багаторічну традицію.

Але чи зробить це королева знову? Адже протягом усього свого 70-річного правління вона зупинялася у своєму маєтку в Норфолку, щоб побути в річницю наодинці.

Король Георг VI з дружиною Єлизаветою та доньками / Associated Press

Нагадаємо, востаннє монархиня приїжджала до свого маєтку в Сандрінгемі у листопаді 2021 року після того, як провела ніч у шпиталі та всерйоз налякала підданих.

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