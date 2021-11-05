Королева Єлизавета II на гелікоптері полетіла з Віндзора

Королева Єлизавета II покинула Віндзорський замок і вирушила до своєї резиденції - Сандрінгема на гелікоптері.

Лікарі дозволили монархині покинути Віндзор і провести деякий час у маєтку в Сандрінгемі, де королева та члени її сім'ї зазвичай проводять Різдво та свята. Як повідомляє The Mirror, новини про її подорож з'явилися незабаром після того, як королева провела кілька днів на відпочинку у своїй резиденції в Беркширі після ночі, проведеної в лікарні минулого місяця.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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Потім у п'ятницю Букінгемський палац підтвердив, що королівські лікарі порадили їй відпочити протягом наступних двох тижнів. У заяві йшлося: "Лікарі повідомили, що Її Величність може продовжувати виконувати легкі офісні обов'язки протягом цього часу, включаючи деякі віртуальні аудієнції, але не здійснювати жодних офіційних візитів".

Зазначимо, що Сандрінгем королева дуже любить. 2022 року Єлизавета II та її чоловік принц Філіп уперше за 33 роки не проводили Різдво у Сандрінгемі через пандемію.

Королева Єлизавета II і принц Філіп у Сандрінгемі, 1982 рік / Associated Press

А 2021 року королева вперше відзначатиме Різдво без свого чоловіка, який, нагадаємо, помер у квітні 2021 року. Можливо, Її Величність відвідає і різдвяну службу у церкві Святої Марії Магдалини з членами своєї сім'ї, але ця інформація ще не підтверджена.

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