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Королева Єлизавета II напередодні святкування платинового ювілею отримала погані новини

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Королева Єлизавета II напередодні святкування платинового ювілею отримала погані новини

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Лише за кілька днів до святкування платинового ювілею королева Єлизавета II отримала сумну новину, коли перебувала у Балморалі.

У неділю було оголошено, що Лестер Пігготт, улюблений жокей королеви, помер у Швейцарії у віці 86 років.

Зять Лестера, тренер-переможець Дербі Вільям Гаггас, заявив:

"Нажаль, ми можемо підтвердити, що сьогодні вранці Лестер помер у Швейцарії".

Лестер Пігготт / © Getty Images
Лестер Пігготт / Фото: Getty Images

Дев'ятиразовий переможець Епсомського Дербі широко відомий як один із найвеличніших жокеїв усіх часів. Його спортивна кар'єра тривала майже 50 років. Дев'ять перемог Лестера в Дербі – це рекорд, який було встановлено, пише Hello!

1975 року Лестер був навіть нагороджений орденом Британської імперії, але був позбавлений цієї честі після того, як 1987 року отримав трирічний тюремний термін за ухилення від сплати прибуткового податку.

Він відсидів 366 днів у в'язниці і несподівано повернувся до сідла 1990 року у віці 54 років. Лише через десять днів після свого повернення він виграв милю Кубка заводчиків у Королівській академії.

Королева Єлизавета II веде свого коня після того, як жокей Лестер Пігготт (верхом) привів його до перемоги на 179-й Оукс Стейкс, 7 червня 1957 року / © Getty Images
Королева Єлизавета II веде свого коня після того, як жокей Лестер Пігготт (верхом) привів його до перемоги на 179-й Оукс Стейкс, 7 червня 1957 року / Фото: Getty Images

Лестер вважається одним із найвеличніших жокеїв усіх часів. Він був справжньою легендою.

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