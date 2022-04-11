Королева Єлизавета II не відвідає службу у Великий четвер: названо причину

14 квітня, у Великий четвер, у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку має відбутися королівська служба. Вже відомо, що її монархиня не відвідає.

Великий четвер — у християнстві четвер Страсного тижня (Великого тижня), коли згадуються Таємна вечеря, на якій Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії і здійснив омивання ніг учнів. Цей щорічний захід є важливою датою у королівському календарі. Але цього року королева Єлизавета ІІ не відвідає службу.

Джерела у палаці повідомили, що монархиня, якій 21 квітня виповнюється 96 років, не може взяти участь у службі, але не хоче, щоб її відсутність затьмарювала подію. Від жовтня монархиня скоротила фізичні навантаження через деякі проблеми з рухливістю. На початку року королева заразилася коронавірусом і після цього має деякі проблеми зі здоров'ям.

Тому роль монархині на службі виконав її син і спадкоємець принц Чарльз із дружиною герцогинею Каміллою. Їх зустрінуть декан Віндзора, високоповажний Девід Коннер і лорд-преосвященник, високоповажний професор Джон Інгге. Їхнім Королівським Високостям подарують букети квітів на початку служби, а під час служби принц Чарльз замість королеви роздаватиме людям спеціально випущені до цього дня монети за заслуги перед церквою та громадою, повідомляє Royal Central.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Getty Images

Нагадаємо, минулого місяця королева Єлизавета II вперше за кілька місяців з'явилася на публіці у Вестмінстерському абатстві, коли вона була присутня на службі пам'яті на честь свого покійного чоловіка, принца Філіпа, герцога Единбурзького, який помер 9 квітня 2021 року. На службі монархиню супроводжував її середній син принц Ендрю, який нещодавно був замішаний у сексскандалі.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

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