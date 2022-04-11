Королева Єлизавета II не відвідає службу у Великий четвер: названо причину

14 квітня, у Великий четвер, у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку має відбутися королівська служба. Вже відомо, що її монархиня не відвідає.
Великий четвер — у християнстві четвер Страсного тижня (Великого тижня), коли згадуються Таємна вечеря, на якій Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії і здійснив омивання ніг учнів. Цей щорічний захід є важливою датою у королівському календарі. Але цього року королева Єлизавета ІІ не відвідає службу.
Джерела у палаці повідомили, що монархиня, якій 21 квітня виповнюється 96 років, не може взяти участь у службі, але не хоче, щоб її відсутність затьмарювала подію. Від жовтня монархиня скоротила фізичні навантаження через деякі проблеми з рухливістю. На початку року королева заразилася коронавірусом і після цього має деякі проблеми зі здоров'ям.
Тому роль монархині на службі виконав її син і спадкоємець принц Чарльз із дружиною герцогинею Каміллою. Їх зустрінуть декан Віндзора, високоповажний Девід Коннер і лорд-преосвященник, високоповажний професор Джон Інгге. Їхнім Королівським Високостям подарують букети квітів на початку служби, а під час служби принц Чарльз замість королеви роздаватиме людям спеціально випущені до цього дня монети за заслуги перед церквою та громадою, повідомляє Royal Central.
Нагадаємо, минулого місяця королева Єлизавета II вперше за кілька місяців з'явилася на публіці у Вестмінстерському абатстві, коли вона була присутня на службі пам'яті на честь свого покійного чоловіка, принца Філіпа, герцога Единбурзького, який помер 9 квітня 2021 року. На службі монархиню супроводжував її середній син принц Ендрю, який нещодавно був замішаний у сексскандалі.
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