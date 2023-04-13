Королева Єлизавета II не виконала останнє бажання свого дядька Едуарда VIII: чого хотів король, який зрікся трону

Він зрікся трону заради коханої жінки – американки Волліс Сімпсон. А його брат (батько Єлизавети ІІ) став королем. Коли Едуард VIII вже був при смерті до нього приїхала королева Єлизавета II. І він звернувся до неї з останнім бажанням.

У новому документальному фільмі під назвою "Справжня корона: усередині будинку Віндзорів" медсестра покійного герцога Джулі Олександр пояснила, як королева Єлизавета II відхилила прохання Едуарда про присвоєння його дружині Волліс Сімпсон титулу Її Королівської Високості.

Король Едуард VIII та Волліс Сімпсон, Франція 1951 рік / Фото: Getty Images

Проливаючи світло на горе короля Едуарда VIII, Джулі пояснила: "Я думаю, це розбило йому серце. Це все, що він хотів... цей титул для неї (Волліс). Відсутність цього титулу для його дружини була для нього ляпасом", — каже жінка, пише Hello!

Королева здійснила візит до дядька 1972 року, незадовго до його смерті. Він був дуже хворий. Не міг підвестися з ліжка. Але він був стурбований своєю зовнішністю і наполіг на тому, щоб сидіти в кріслі, а не в ліжку, і одягти одяг, щоб приховати будь-які трубки на його тілі.

Король Едуард VIII та Волліс Сімпсон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Едуард VIII зрікся трону 1936 року і одружився з Волліс Сімпсон, розлученою американкою 3 червня 1937 року в Шато-де-Канді в Монті, у Франції. Їхній шлюб викликав бурхливу реакцію в королівській родині. Правління Едварда 1936 року тривало лише десять місяців після його рішення зректися престолу. Від свого брата короля Георга VI він отримав титул герцога Віндзорського, його дружина стала герцогинею Віндзорською. Але не мала приставку Її королівської Високості.

Король Едуард VIII та принцеса Єлизавета II / Фото: Getty Images

Едвард та Волліс провели залишок свого життя у Франції після Другої світової війни. Герцог помер у своєму будинку в Парижі у 1972 року і був похований у Фрогморі у Віндзорі. Герцогиня померла 1986 року і була похована поряд із чоловіком.

Король Едуард VIII та Волліс Сімпсон / Фото: Getty Images

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