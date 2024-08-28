Королева Єлизавета II не встигла попрощатися з чоловіком: королівський біограф розкрив цікаві подробиці

Королівський біограф Джайлс Брандрет розповів, що покійний герцог Единбурзький помер до того, як королеву покликали до його спальні. Про це він пише у своїй книжці "Елізабет: інтимний портрет". Хоча повідомлялося, що королева дісталася до ліжка чоловіка, коли він помер того ранку, "Насправді, я не вірю, що вона це зробила", — написав Брандрет.

"Тим ранком він пішов до ванної за допомогою медсестри, а повернувшись, відчув легку слабкість і попросив допомоги, щоб повернутися до ліжка", — пише Брандрет. "Медсестра покликала на допомогу камердинера герцога та пажа королеви, Пола Вайбрю, — і він помер до того, як королеву встигли покликати. Королева ще не встала. І її не викликали, доки не прийшов лікар і не констатував смерть герцога", — йдеться у повідомленні, цитує книжку видання People.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

Відомо, що пан Брендрет був близьким другом покійної королеви, який "знав принца Філіпа та королеву Єлизавету протягом десятиліть", як повідомляється, вперше зустрівшись з королевою Єлизаветою 1968 року — коли йому було лише 20 років. Завдяки їхній спільній роботі в Національній асоціації ігрових полів Брендрет також добре знав принца Філіпа.

Нагадаємо, похорон принца Філіпа відбувся 17 квітня 2021 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, на них були присутні лише близько 30 людей через пандемію коронавірусу.

Королева Єлизавета II та її імовірно друга брошка гренадерської гвардії / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета ІІ пішла з життя 8 вересня 2022 року. І біограф королеви розповідав, як Єлизавета II провела свої останні дні.

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