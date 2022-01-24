Королева Єлизавета II несподівано полетіла до Сандрінгема

Кожне 6 лютого - в день річниці смерті її батька – короля Георга VI – монархиня проводить у Сандрінгемі.

Королева Єлизавета II цього року не поїхала до Сандрінгема на Різдво через нову хвилю COVID-19, але не поїхати туди на річницю смерті свого батька короля Георга VI вона не могла.

Повідомляється, що монархиня вирушила до маєтку на вертольоті. Зазвичай Єлизавета II проводить святковий сезон у своєму маєтку в Норфолку, але через пандемію останні два Різдва провела у Віндзорському замку.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Її Величність безсумнівно буде рада відпочити в Сандрінгемі перед серією насичених заходів, присвячених її платиновому ювілею цього року.

6 лютого 2022 року королева Єлизавета II відсвяткує 70-річчя на троні. А у червні з цієї нагоди пройдуть безліч масових урочистих заходів. Святкування ювілею співпадає зі святкуванням 96-річчя королеви, публіці обіцяють і масштабний парад Trooping the Colour.

Принц Чарльз, герцогиня Камілла, королева Єлизавета II та герцогиня Меган на параді Trooping the Colour. / Getty Images

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