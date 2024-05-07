Королева Єлизавета II одного разу зробила несподіваний подарунок принцу Арчі: що це було

6 травня син принца Гаррі та Меган Маркл відсвяткував п'ятиріччя.
Ми вже згадували найцікавіші факти з біографії маленького принца, фотографії якого рідко показують публіці.
Незвичайний подарунок від своєї прабабусі королеви Єлизавети II маленький Арчі, який тоді ще не був принцом, отримав, коли йому виповнилося два роки. Меган і Гаррі вже тоді переїхали жити до Каліфорнії і під час одного із відеодзвінків королеві Її Величність поцікавилася, що подарувати правнуку на Різдво.
Принц Гаррі поділився цим кумедним моментом з Джеймсом Корденом під час відвідин The Late Late Show. Він розповів телеведучому: "Моя бабуся запитала нас, що Арчі хоче на Різдво, і Мег відповіла, що вафельницю. Отже, вона надіслала нам вафельницю для Арчі, і тепер на сніданок Мег готує чудову органічну суміш у вафельниці. Йому це подобається. І у мене тепер на сніданок вафлі, трохи йогурту, зверху трохи варення. Не знаю, чи правильно це робити", - розповідав Гаррі, цитує його слова express.co.uk.
Зважаючи на все, навіть після переїзду Гаррі та Меган до США принц підтримував зв'язок зі своєю бабусею і залишався її улюбленим онуком.
Зазначимо, члени британської королівської сім'ї офіційно не привітали принца Арчі в королівських акаунтах з днем народження, оскільки його батьки не є старшими членами сім'ї. День народження Арчі відсвяткував у приватній обстановці у Монтесіто разом зі своєю родиною. До речі, цього ж дня згадували першу річницю від дня коронації короля Чарльза ІІІ – дідуся Арчі.
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