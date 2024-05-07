Королева Єлизавета II одного разу зробила несподіваний подарунок принцу Арчі: що це було

Ми вже згадували найцікавіші факти з біографії маленького принца, фотографії якого рідко показують публіці.

Принц Арчі / Фото: Getty Images

Незвичайний подарунок від своєї прабабусі королеви Єлизавети II маленький Арчі, який тоді ще не був принцом, отримав, коли йому виповнилося два роки. Меган і Гаррі вже тоді переїхали жити до Каліфорнії і під час одного із відеодзвінків королеві Її Величність поцікавилася, що подарувати правнуку на Різдво.

Принц Гаррі поділився цим кумедним моментом з Джеймсом Корденом під час відвідин The Late Late Show. Він розповів телеведучому: "Моя бабуся запитала нас, що Арчі хоче на Різдво, і Мег відповіла, що вафельницю. Отже, вона надіслала нам вафельницю для Арчі, і тепер на сніданок Мег готує чудову органічну суміш у вафельниці. Йому це подобається. І у мене тепер на сніданок вафлі, трохи йогурту, зверху трохи варення. Не знаю, чи правильно це робити", - розповідав Гаррі, цитує його слова express.co.uk.

Зважаючи на все, навіть після переїзду Гаррі та Меган до США принц підтримував зв'язок зі своєю бабусею і залишався її улюбленим онуком.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Зазначимо, члени британської королівської сім'ї офіційно не привітали принца Арчі в королівських акаунтах з днем народження, оскільки його батьки не є старшими членами сім'ї. День народження Арчі відсвяткував у приватній обстановці у Монтесіто разом зі своєю родиною. До речі, цього ж дня згадували першу річницю від дня коронації короля Чарльза ІІІ – дідуся Арчі.

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