Королева Єлизавета II одягла на аудієнцію брошку, з якою не з'являлася на публіці близько 70 років

Королева Єлизавета II одягла на аудієнцію брошку, з якою не з'являлася на публіці близько 70 років

Минулого тижня королева Єлизавета II з'явилася на аудієнції у Віндзорському замку.

Її Величність зустрілася з начальником штабу британських збройних сил у Дубовій кімнаті Віндзорського замку. Генерал Нік Картер готується піти з посади головнокомандувача збройних сил наприкінці листопада.

Королева Єлизавета II та генерал Нік Картер / Associated Press

Всі побачили, що 95-річна Єлизавета II має чудовий вигляд, вона була у сукні свого улюбленого фасону в квітковий принт, на шиї у монархині було намисто з перлів. Також на грудях була пришпилена брошка, у якої, звичайно ж, є історія і яку королева одягає рідко.

Королева Єлизавета II, 19 березня 1946 року / Getty Images

19 березня 1946 року принцеса Єлизавета спустила на воду корабель HMS Eagle на верфі Harland and Wolff. На урочистому обіді після запуску сер Фредерік Реббек, голова Harland and Wolff, попросив її прийняти як пам'ятний момент діамантову брошку у вигляді орла. Принцеса висловила вдячність за подарунок і пообіцяла, що завжди зберігатиме її, як чарівний і найбільш підходящий спогад про цей момент.

У перші роки після цієї події Єлизавета дійсно часто одягати прикрасу, але потім вона просто перебувала в її ювелірній скриньці. І ось минулого тижня настав її час.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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