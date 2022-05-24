Королева Єлизавета II одягла на публічний захід особливу прикрасу

Вчора королева Єлизавета II відвідала квіткову виставку у Челсі. Монархиня привернула увагу публіки не лише тим, що приїхала на багі, а й маленькою деталлю у своєму образі.

Королева віддала шану своїм батькам – королю Георгу VI та королеві матері Єлизаветі, одягнувши на захід брошку з сапфірами та рубінами, яку одягає рідко, і яка була подарована їй ними на 19-річчя, яке Єлизавета святкувала 1945 року.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Брошка з рожевих та блакитних сапфірів, рубінів та діамантів була створена ювелірним Домом Cartier. Як пише Daily Mail, принцеса отримала цю брошку в подарунок разом із парою сережок.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Елегантний дизайн імітує приголомшливий букет квітів, брошка так доречно підібрана до образу Її Величності – рожевого пальта та квіткової сукні.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Востаннє королева носила цю брошку під час свого турне Австралією 2011 року, а до цього не одягала її від моменту свого різдвяного виступу 1990 року.

Королева Єлизавета II в Австралії, 2011 рік / Фото: Getty Images

Читайте також: