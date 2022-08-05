Королева Єлизавета II оплакує смерть близької людини

97-річна Майра багато років входила до найближчого оточення королеви. Як повідомляє Express, вона мирно померла в Лондоні. Майра була нащадком російського царя Миколи I та драматурга, письменника та поета Олександра Пушкіна. Ще за життя вона заснувала Пушкінську премію на честь свого предка, яка відзначає літературні досягнення.

Також у жінки були особливо теплі стосунки не лише з королевою Єлизаветою II, а й з її чоловіком принцом Філіпом. Після його смерті у квітні 2021 року леді Майра назвала цю втрату "незліченною" і заявила, що немає нікого, хто міг би замінити його та виконувати ту роботу, яку виконував герцог Единбурзький.

Леді Баттер була заміжня за своїм покійним чоловіком майором сером Девідом Баттером, за якого вона вийшла заміж 1946 року. Вони мали п'ятеро дітей. На їхньому весіллі були присутні сестри принцеси Єлизавета та Маргарет.

Принцеса Єлизавета (згодом королева Єлизавета II), принцеса Марина, герцогиня Кентська, і принцеса Маргарет на весіллі леді Майри Баттер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сумна новина прийшла через кілька місяців після того, як королева Єлизавета II втратила двох подруг у грудні минулого року — 3 грудня 2021 року на 102-му році життя померла фрейліна Її Величності, герцогиня Графтонська, а 29 грудня у віці 90 років померла леді Фарнхем.

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