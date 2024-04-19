Королева Єлизавета II п'ятдесят років носила туфлі одного бренду: в чому причина

Вибір взуття для королеви – справа важлива та відповідальна. Вона багато часу проводила на публіці, багато їздила, і більшу частину свого професійного життя їй доводилося стояти на ногах. Тому взуття мало бути зручним, і це був один з головних критеріїв.

Королева Єлизавета II та королева-мати Єлизавета / Фото: Getty Images

Відомо, що покійна Єлизавета II носила однакове взуття протягом 50 років, і за цим взуттям доглядала спеціально навчена людина. Як пише express.co.uk, такій людині було доручено забирати зношені туфлі монархині та провітрювати їх на вішалці для взуття, вчасно полірувати та складати кожну пару до шовкового або бавовняного мішечка на шнурку.

Туфлі королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Також перш ніж туфлі взувала монархиня, її костюмерка й помічниця зі стилю Анджела Келлі розношувала взуття, про що вона написала у своїй книжці "Зворотний бік медалі: королева, костюмер і гардероб" та розповідала в численних інтерв'ю.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Взуття королеви протягом п'ятдесяти років виготовляла вручну лондонська компанія Anello & Davide. За ці роки компанія створила для Її Величності сотні пар, але вона носила одночасно не більше десяти. А пояснювалося це тим, що Єлизавета II не була марнотратною і не любила витрачати гроші даремно. Туфлі Її Величності були виготовлені з телячої шкіри та відлиті з дерев'яного зліпка королівської стопи. Після того, як взуття було виготовлено, його піддавали остаточній примірці та вносили необхідні коригування. І лише після цього взуття розношувала помічниця Єлизавети.

Туфлі королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали про п'ять рідкісних брошок, які носила монархиня.

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