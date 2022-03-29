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Королева Єлизавета II підтвердила свою присутність на панахиді за принцом Філіпом

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Королева Єлизавета II підтвердила свою присутність на панахиді за принцом Філіпом

Королева Єлизавета II / Getty Images

Сьогодні відбудеться служба пам'яті на честь принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Королева Єлизавета II підтвердила, що відвідає поминальну службу разом із іншими родичами у Вестмінстерському абатстві. Хоча раніше ходили чутки, що Її Величність через проблеми з мобільністю може її пропустити.

На службі подяки у Вестмінстерському абатстві до Її Величності приєднаються члени її сім'ї, зокрема принц Чарльз і Камілла, принц Вільям і Кейт, принцеса Анна та сер Тім Лоуренс, а також граф та графиня Вессекські разом зі своїми дітьми – леді Луізою та Джеймсом.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Associated Press

Також повідомляється, що на панахиді буде присутній скандальний принц Ендрю, адвокатам якого минулого місяця вдалося закрити справу про сексуальне насильство, в якому звинувачували герцога Йоркського.

Відвідають службу і члени європейських королівських будинків. А ось онук принца Філіпа – принц Гаррі не приїде із США.

Принц Філіп / © Associated Press
Принц Філіп / Associated Press

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