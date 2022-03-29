Королева Єлизавета II підтвердила свою присутність на панахиді за принцом Філіпом

Королева Єлизавета II підтвердила свою присутність на панахиді за принцом Філіпом

Сьогодні відбудеться служба пам'яті на честь принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Королева Єлизавета II підтвердила, що відвідає поминальну службу разом із іншими родичами у Вестмінстерському абатстві. Хоча раніше ходили чутки, що Її Величність через проблеми з мобільністю може її пропустити.

На службі подяки у Вестмінстерському абатстві до Її Величності приєднаються члени її сім'ї, зокрема принц Чарльз і Камілла, принц Вільям і Кейт, принцеса Анна та сер Тім Лоуренс, а також граф та графиня Вессекські разом зі своїми дітьми – леді Луізою та Джеймсом.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Також повідомляється, що на панахиді буде присутній скандальний принц Ендрю, адвокатам якого минулого місяця вдалося закрити справу про сексуальне насильство, в якому звинувачували герцога Йоркського.

Відвідають службу і члени європейських королівських будинків. А ось онук принца Філіпа – принц Гаррі не приїде із США.

Принц Філіп / Associated Press

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