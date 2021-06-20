Королева Єлизавета II показала рідкісний сімейний кадр з батьком, чоловіком і сином

Сьогодні у всьому світі святкують День батька.

Британська королева не залишилася осторонь свята. В акаунті Єлизавети II в твітері був опублікований сімейний кадр, на якому вона зображена поряд зі своїм батьком королем Георгом VI, чоловіком принцом Філіпом і їхнім первістком принцом Чарльзом.

"Всім батькам у всьому світі ми бажаємо вам особливого Дня батька.

Щоб відсвяткувати #FathersDay, ми ділимося цією фотографією королеви з її батьком, королем Георгом VI, і принцом Філіпом, що спостерігає за маленьким принцом Чарльзом, що сидить на статуї в Балморалі 1951 року ", — свідчить підпис.

To all dads everywhere, we wish you a very special Father's Day.



To mark #FathersDay we are sharing this photograph of The Queen with her father, King George VI, and Prince Philip watching a young Prince Charles sitting on a statue at Balmoral in 1951. pic.twitter.com/CiU249gPuj — The Royal Family (@RoyalFamily) June 20, 2 021

Герцог і герцогиня Кембриджські також опублікували цілий колаж з фотографіями, де зібрані знімки не тільки принца Вільяма з дітьми, а й показані кадр принца Чарльза з синами, Кейт Міддлтон з батьком Майклом і фото королеви Єлизавети II і принца Філіпа з правнуками.

Король Георг VI і принцеса Єлизавета, 1946 рік / Associated Press

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Сімейні фотографії принцеси Єлизавети (12 фото)

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