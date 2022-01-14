Королева Єлизавета II позбавила свого сина принца Ендрю всіх військових звань та королівського патронажу

Букінгемський палац в особі королеви Єлизавети II випустив офіційну заяву щодо принца Ендрю, герцога Йоркського, який восени 2022 року постане перед судом. Сина королеви звинувачують у сексуальному насильстві.

В офіційній публікації, яка була опублікована на сайті королівської сім'ї, а також у соцмережах, королева Єлизавета II позбавила герцога Йоркського всіх військових звань та королівського патронажу на тлі висунутих проти нього звинувачень у сексуальному насильстві.

"Зі схвалення і згоди королеви військові звання герцога Йоркського і його королівське заступництво були повернуті королеві. Герцог Йоркський, як і раніше, не виконуватиме жодних громадських обов'язків і виступатиме в судовому процесі як приватна особа".

Принца тепер не можна називати "Його Королівська Високість", і він більше не зможе займатися благодійною діяльністю як член королівської сім'ї.

Принц Ендрю / Getty Images

Нагадаємо, у середу, 12 січня, старший суддя Південного округу Нью-Йорка Льюїс А. Каплан відхилив клопотання адвокатів принца Ендрю про закриття справи. Нагадаємо, адвокати герцога Йоркського клопотали про те, що цивільний позов до їхнього підопічного має бути припинено на підставі попередньої угоди, яку громадянка Вірджинія Джуфре підписала із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном 2009 року. Нагадаємо, у документі 2009 року йшлося про те, що громадянка Джуфре погодилася не подавати жодних позовів ні проти Епштейна, ні проти інших обвинувачених в обмін на 500 тисяч доларів. Але про принца Ендрю не було й слова.

Вірджинія Джуфре / Associated Press

Це означає, що син королеви Єлизавети II постане перед судом у справі про сексуальне насильство. Пані Джуфре подає до суду на сина королеви за нібито сексуальне насильство над нею, коли вона була ще підлітком. 38-річна жінка стверджує, що Епштейн продав її, щоб зайнятися сексом з Ендрю, коли їй було 17 років, і вона була неповнолітньою за законами США. Принц Ендрю всі звинувачення на свою адресу заперечує.

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