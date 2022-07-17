Королева Єлизавета II привітала Каміллу з ювілеєм та опублікувала миле фото

У королівському акаунті опублікували кадр, на якому герцогиня Корнуольська зазнімкована з одним зі своїх собак на руках.

Камілла має двох собак джек-рассел-тер'єрів, яких колись герцогиня взяла з притулку Battersea Dogs and Cats Home, для якого вона нещодавно влаштувала прийом у Кларенс-хаус на честь його 160-річчя.

Знімок, який опублікували на сторінці королеви Єлизавети II, був зроблений нещодавно саме до дня народження Камілли. У підписі написано:

"Вітаємо герцогиню Корнуольську з 75-річчям!".

Також фотографіями з цього фотосету поділилися і в акаунті Кларенс-хаус. На одному з фото герцогиня позує сидячи на стільці із собакою на руках, а на іншому – сфотографована за чашкою чаю. Кадри зробили в її будинку в Рейміллі. На столі можна побачити вазу з персиками, вирощеними у саду герцогині Корнуольської.

"Дякуємо за всі ваші теплі повідомлення та добрі побажання з нагоди 75-річчя герцогині Корнуольської сьогодні!", – написано під кадрами.

(гортайте фото праворуч)

На знімках королівського фотографа Кріса Джексона, зроблених минулого місяця в будинку Камілли у Вілтширі, вона постає у синій квітковій сукні від Софі Дандас.

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