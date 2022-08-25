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Королева Єлизавета II привітала українців із Днем Незалежності

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Королева Єлизавета II привітала українців із Днем Незалежності

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

У своєму посланні, адресованому президенту України Володимиру Зеленському, монархиня привітала українців з Днем Незалежності.

Про вітання королеви повідомило посольство Британії в Україні на сторінках у своїх соцмереж.

"Мені дуже приємно передати Вашій Високоповажності та народові України мої найщиріші вітання з нагоди святкування Дня Незалежності. У цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні і по усьому світу матиме нагоду відсвяткувати свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому. Єлизавета R", - йдеться у повідомленні.

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